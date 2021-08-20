Будівництво низової частини балкового мосту в Запоріжжі завершиться до кінця року, - Служба автомобільних доріг. ФОТОрепортаж

Роботи на низовій частині нового балкового мосту у Запоріжжі буде завершено до кінця року.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Запорізькій області, передает Цензор.НЕТ.

Позакласний балковий міст через ріку Старий Дніпро входить до складу Автотранспортної магістралі через Дніпро у Запоріжжі, яка є флагманським проєктом програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Наразі мостобудівники готуються опустити на опори прогонову будову низової частини мосту та розбирають ар’єрбек.

Триває робота й на підходах до мосту.

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"На споруді № 3 (підхід до балкового мосту з боку Хортицького району) наразі мостобудівники демонтують козловий кран та тимчасові опори. До цього були виконані роботи з розбирання підкранових колій та стапелю", — йдеться у повідомленні.

Тим часом на підході з боку острова Хортиця (споруда № 5) завершено роботи з монтажу опалубки п’ятої захватки бетонування плити проїзної частини й мостобудівники виконують монтаж опалубки шостої захватки.

Нагадаємо, рух верхньою частиною балкового мосту було відкрито у грудні 2020 року.

Запорізькі мости через Дніпро - це магістраль протяжністю 9,1 км з шістьма розв’язками, 26 штучними спорудами та чотирма позакласними мостами.

Раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що проїзд новими Запорізькими мостами між лівим та правим берегами Дніпра відкриється до кінця цього року.