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Поліцейські врятували п'ятьох дітей, яких на катамарані віднесло у відкрите море на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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На Херсонщині поліцейські врятували 5 дітей, яких на катамарані віднесло у відкрите море.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

Повідомляється, що подія відбулася на Арабатській Стрілці Генічеського району біля с. Генгірка. Приблизно о 18:15 в поліцію надійшло повідомлення від вожатої дитячого табору про те, що п'ятьох дітей віком від 13 до 15 років на катамарані віднесло у відкрите море на 3 кілометри від берега. Діти приїхали на відпочинок з Києва.

За словами начальника сектору поліцейської діяльності на воді Херсонського міського управління поліції Максима Жаркова, операція з порятунку дітей розгорнулася миттєво, оскільки погодні умови були вкрай несприятливі: шторм, сильний поривчастий вітер 10-15 м / с і дощ. Водні поліцейські на службовому катері наздогнали катамаран, пересадили всіх дітей у катер, надягли на них рятувальні жилети, а плавзасіб взяли на буксир.

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Поліцейські врятували пятьох дітей, яких на катамарані віднесло у відкрите море на Херсонщині 01

Маленьких відпочивальників доставили на берег поліцейської станції водної поліції в Генічеськ, де їх вже чекали ювенальні поліцейські, представник служби у справах дітей та працівник табору.

Також в супроводі поліції неповнолітніх відпочивальників відвезли в лікарню, де після огляду медиків з'ясувалося, що з дітьми все добре, їхньому здоров'ю нічого не загрожує. А щодо вожатої табору, яка несла відповідальність за дітей, поліцейські склали адміністративний протокол за ст.184 "Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків по вихованню дітей" КУпАП.

Поліцейські врятували пятьох дітей, яких на катамарані віднесло у відкрите море на Херсонщині 02
Поліцейські врятували пятьох дітей, яких на катамарані віднесло у відкрите море на Херсонщині 03
Фото: сайт поліції

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Топ коментарі

  • Alex_dos
    Мужика Вам Ольга нужно, чтоб от...ал так чтоб такой фигни в голову не лезло.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    пока детей уносило-вожатая похоже была зажатая...
  • Yuriy Karyy
    Рятувальники молодці, вожатим та дітям по шиї...
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