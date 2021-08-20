СБУ викрила зловмисників, які пропонували офіцеру спецслужби "кришувати" контрабанду з ОРДЛО. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила протиправну діяльність групи осіб, які займалися контрабандою товарів з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисники пропонували співробітнику СБУ "кришувати" їхні поставки через акваторію Азовського моря. Офіцер спецслужби відмовився, і у ході спецоперації зловмисників викрито, їм готується повідомлення про підозру.

Задокументовано, що співробітнику СБУ пропонували неправомірну вигоду за партію тютюнових виробів. Мова йшла про 400 ящиків продукції, яку виготовили на тимчасово окупованій території. Вартість такої партії на чорному ринку становить майже 3 млн грн (близько $110 тис. за нинішнім курсом).

Зловмисники просили сприяння офіцера СБУ у безпечному переміщенні товарів на підконтрольну уряду територію Донецької області. Контрабанду хотіли переправити через акваторію Азовського моря. За таке "кришування" пропонували хабар у $5 тис.

У межах контролю за вчиненням злочину задокументовано надання неправомірної вигоди співробітнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ (ГУ ВБ СБУ) у сумі $5 тис. Вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри.

Наразі триває огляд місця події, під час якого вилучаються незаконно ввезені тютюнові вироби та транспортні засоби. Крім того, здійснюються заходи для визначення інших можливих учасників протиправної діяльності.

Заходи із викриття зловмисників проводило Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Головним управлінням Національної поліції в Донецькій області, Державною прикордонною службою України та за процесуального керівництва Маріупольської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об‘єднаних сил.

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Фото: сайт СБУ