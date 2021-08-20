У Міловому на Луганщині модернізують стадіон, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Міловому на Луганщині в рамках реалізації програм Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" і "Здорова Україна" модернізують стадіон, де будуть побудовані три спортивні майданчики для занять воркаутом.

Про це повідомив глава Донецької ОДА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

На стадіоні "Будівельник" наразі вже встановлено чотири волейбольні майданчики, дві волейбольні майданчики зі штучним покриттям, дитячо-розважальний майданчик, проведено водопровід, обладнано систему відеоспостереження і придбано музичну апаратуру.

Також на стадіоні була реконструйована центральна глядацька трибуна, прокладені 250 м підземних електрокомунікацій, побудовані два додаткових волейбольних майданчики із синтетичним покриттям та вже почалися роботи із оновлення системи водопостачання стадіону.

На "Будівельнику" вже проходять тренування і змагання на футбольному майданчику зі штучним покриттям 42 м на 22 м. Додаткові майданчики для воркауту стануть продовженням модернізації стадіону.

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"Багато років на Мілове ніхто не звертав уваги, тому що дуже далеко. Але завдяки позиції Президента України ми почали розвивати саме віддалені населені пункти. Зокрема, у Міловому - днями завершимо реконструкцію меморіалу "Україна - визволителям", через два місяці буде нова дорога, а наступного року - сучасний стадіон", - зазначив Сергій Гайдай.

Нагадаємо, всього в 2021 році планується побудувати і реконструювати 94 стадіони. Також буде розпочато будівництво 10 000 спортивних майданчиків у всіх регіонах України. Про це нещодавно повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.