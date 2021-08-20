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Син "слуги народу" Арістова постить фото на тлі Кремля і лайкає "ВКонтакте" російських політиків, - журналістка. ФОТО

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21-річний син народного депутата від фракції "Слуга народу" Юрія Арістова - Артем - регулярно використовує заборонену в Україні соціальну мережу "ВКонтакте" і хвалиться своїми візитами до Москви, публікуючи відповідні фото.

На це звернула увагу на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" журналістка Ярослава Коба, інформує Цензор.НЕТ.

Вона також нагадала, що хлопець ганяє на своєму автомобілі по Києву зі швидкістю 140 км на годину, порушуючи правила дорожнього руху.

Журналістка оприлюднила скрини фотографій з акаунту Арістова-молодшого.

Син слуги народу Арістова постить фото на тлі Кремля і лайкає ВКонтакте російських політиків, - журналістка 01
Син слуги народу Арістова постить фото на тлі Кремля і лайкає ВКонтакте російських політиків, - журналістка 02
Син слуги народу Арістова постить фото на тлі Кремля і лайкає ВКонтакте російських політиків, - журналістка 03
Син слуги народу Арістова постить фото на тлі Кремля і лайкає ВКонтакте російських політиків, - журналістка 04

Син слуги народу Арістова постить фото на тлі Кремля і лайкає ВКонтакте російських політиків, - журналістка 05
Син слуги народу Арістова постить фото на тлі Кремля і лайкає ВКонтакте російських політиків, - журналістка 06
Син слуги народу Арістова постить фото на тлі Кремля і лайкає ВКонтакте російських політиків, - журналістка 07

Син слуги народу Арістова постить фото на тлі Кремля і лайкає ВКонтакте російських політиків, - журналістка 03

"Син депутата "СН" Юрія Арістова любить колишнього президента РФ Дмитра Медведєва, Москву і все російське. Веде блог в забороненій мережі Вконтакте, де постійно лайкає російських політиків", - пише вона.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    какое дерево-такой и плод...
  • oleg1966
    Ватный дегенерат как и все те кто в «Слуге Урода». Малолетнее чмо с паспортом Украины, но с двух главой курицей в мозгах
  • Nikos KGB
    дегенерат, освоивший фотошоп...
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