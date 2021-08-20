Ексспівробітницю ДАБІ затримано під час одержання 500 тис. хабаря на Львівщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України затримали колишню співробітницю Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) в Львівській області під час одержання 20 тис. доларів хабаря.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласного управління СБУ.

"За оперативною інформацією СБУ, до противоправної діяльності причетна колишня працівниця Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області. Вона, спільно з керівною ланкою ДАБІ, організували схему отримання хабарів", - наголошується в повідомленні.

Жінка виступала посередником у вирішенні питання за надання дозволу про початок виконання будівельних робіт. Такі послуги оцінила у майже $24 тис.

В інформації підкреслюється: "Правоохоронці затримали зловмисницю згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання другої частини хабаря в сумі $20 тис. Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину".

"Встановлюється причетність всіх посадових осіб Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області до протиправної діяльності. Тривають слідчі дії. Спецоперацію з викриття зловмисника проводили оперативники УСБУ спільно з слідчими ТУ ДБР під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури", - резюмується в повідомленні.

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