Ексспівробітницю ДАБІ затримано під час одержання 500 тис. хабаря на Львівщині, - СБУ. ФОТОрепортаж
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласного управління СБУ.
"За оперативною інформацією СБУ, до противоправної діяльності причетна колишня працівниця Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області. Вона, спільно з керівною ланкою ДАБІ, організували схему отримання хабарів", - наголошується в повідомленні.
Жінка виступала посередником у вирішенні питання за надання дозволу про початок виконання будівельних робіт. Такі послуги оцінила у майже $24 тис.
В інформації підкреслюється: "Правоохоронці затримали зловмисницю згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання другої частини хабаря в сумі $20 тис. Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину".
"Встановлюється причетність всіх посадових осіб Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області до протиправної діяльності. Тривають слідчі дії. Спецоперацію з викриття зловмисника проводили оперативники УСБУ спільно з слідчими ТУ ДБР під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури", - резюмується в повідомленні.