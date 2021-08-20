Гоночні боліди протестували першу українську дорогу, побудовану в межах "Великого будівництва". ФОТО

На Дніпропетровщині відбувся заїзд гоночних болідів трасою Н-31 Дніпро - Решетилівка, яку називають першим українським хайвеєм, побудованим за часів незалежності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укравтодор.

П'ять болідів "Естонія" Формула-3 із форсованими двигунами зі швидкістю понад 250 км/год зробили три кола по 14-кілометровій ділянці нової траси. Машинами управляли професійні гонщики: заслужений тренер України з технічних видів спорту, майстер спорту з мотокросу та кільцевих гонок, багаторазовий чемпіон міжнародних автопробігів Віктор Поваров, чемпіон України із шосейно-кільцевих перегонів, майстер спорту міжнародного класу Олександр Медведченко і творець гоночного КРАЗ, багаторазовий чемпіон з кільцевих гонок Володимир Гавриленко.

"Висновок тест-драйву - якість покриття без нарікань", - наголошується в повідомленні.

Дорога Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка - траса національного значення, яка пролягає Дніпропетровською та Полтавською областями. Її загальна протяжність становить 137,6 км. Це найкоротший шлях і оптимальний маршрут із Києва до Дніпра. У Полтавській області протяжність дороги становить майже 89 кілометрів, у Дніпропетровській - 58 км. Трасу будують за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Нині шляховики працюють над фінішною ділянкою магістралі за новим мостом через канал Дніпро - Донбас.

Нагадаємо, перший заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко анонсував плани цього року оновити і побудувати 6500 км доріг: 4500 км державного і 2000 км місцевого значення.









