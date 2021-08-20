Наєв нагородив військовослужбовців ООС. ФОТОрепортаж

Напередодні Дня Незалежності України командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв нагородив найкращих військовослужбовців за професіоналізм, мужність, вірність Батьківщині та своєму народові.

Про це повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Наєв наголосив на важливості внеску представників Командування об'єднаних сил ЗСУ в справу зміцнення обороноздатності України.

"Ваш патріотизм, непохитна віра, активна життєва позиція, сумлінна й наполеглива повсякденна служба є основою для майбутнього процвітання України", - наголосив командувач.

Вітаючи присутніх, він побажав усім міцного здоров’я, добра, миру, щедрої долі та успіхів у справах і починаннях.

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"Дякую вам за те, що ви з гідністю стоїте на варті територіальної цілісності та суверенітету нашої держави", - підкреслив командувач.















