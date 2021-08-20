Інсталяцію, яку "Нацкорпус" і "Рух опору капітуляції" демонтували на вул. Героїв Небесної Сотні, перевезли на Майдан. ФОТО

Декорації та предмети меблів у радянському стилі огородили. Їх охороняє поліція.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на УНІАН.

До цього на Банковій обіцяли змінити концепцію виставки, яка викликала обурення громадськості. Але тепер ті самі експонати (радянські меблі, телевізор тощо) можна спостерігати на Майдані.

Місце встановдення огороджено металевим парканом і охороняється поліцією.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Репетиція військового параду 20 серпня. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 17 серпня стало відомо, що на Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють декорації посеред меморіалу. Пізніше декорації знесли. Поліція затримала 8 активістів "Нацкорпусу", після допиту їх відпустили. ДБР обіцяє розслідувати перевищення поліцейськими влади під час затримання.







