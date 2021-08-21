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Варфоломій провів подячну молитву в Михайлівському соборі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Подячна молитва (доксологія) з нагоди прибуття Вселенського патріарха Варфоломія відбулася в суботу в Михайлівському Золотоверхому соборі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської метрополії Української православної церкви (ПЦУ).

Вселенського патріарха Варфоломія зустрів на території Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Патріарх Варфоломій поклав квіти біля "Стіни пам'яті загиблих захисників України" і біля пам'ятного знака жертвам Голодомору-геноциду українського народу.

У заходах взяв участь третій президент України Віктор Ющенко.

Патріарх Варфоломій прибув до України 20 серпня. Того ж дня він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

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Варфоломій провів подячну молитву в Михайлівському соборі 01
Варфоломій провів подячну молитву в Михайлівському соборі 02
Варфоломій провів подячну молитву в Михайлівському соборі 03
Варфоломій провів подячну молитву в Михайлівському соборі 04
Варфоломій провів подячну молитву в Михайлівському соборі 05
Варфоломій провів подячну молитву в Михайлівському соборі 06
Варфоломій провів подячну молитву в Михайлівському соборі 07

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Топ коментарі

  • Панас Стець
    Слава й подяка його святості, патріарху Варфоломію!!
  • Ziu Zou
    Це чудово, жахає як прихильники опзжників зустрічали в аєропорті Варфоломія, з криками усілякими що він начебто везе сюди війну, по Київу бігають за ним з ганебними гаслами. Охороняйте Варфоломія як слід, і дай Боже йому міцного здоров'я!
  • kelt kant
    средневековье это, когда фсб-ешные сектанты из РПЦ благословляли сепарастов из ЛуганДона на убийство украинских военных и патриотов, а потом еще и сепарское оружие в своих сектантских капищах хранили...
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