Варфоломій провів подячну молитву в Михайлівському соборі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Подячна молитва (доксологія) з нагоди прибуття Вселенського патріарха Варфоломія відбулася в суботу в Михайлівському Золотоверхому соборі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської метрополії Української православної церкви (ПЦУ).
Вселенського патріарха Варфоломія зустрів на території Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
Патріарх Варфоломій поклав квіти біля "Стіни пам'яті загиблих захисників України" і біля пам'ятного знака жертвам Голодомору-геноциду українського народу.
У заходах взяв участь третій президент України Віктор Ющенко.
Патріарх Варфоломій прибув до України 20 серпня. Того ж дня він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.