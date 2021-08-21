Прикордонники затримали 12 нелегальних мігрантів на Закарпатті. ФОТОрепортаж
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДПСУ.
"Виявити правопорушників вдалося завдяки завчасній інформації співробітників оперативно-розшукового підрозділу. Напрямок ймовірного руху одразу перекрили додатковими прикордонними нарядами. До пошукових заходів також залучили оперативників та мобільні підрозділи", - йдеться в повідомленні.
"Незаконних мігрантів відшукали за 300 метрів від кордону поблизу населеного пункту Гута Ужгородського району. 12 іноземців намагалися сховатися від правоохоронців, розділившись невеличкими групками в лісі, проте їхні спроби виявилися марними. Жоден із затриманих не мав документів. Вони назвалися громадянами Індії, Пакистану та Шрі-Ланки", - наголошується в інформації.
"Усіх правопорушників доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення особи та обставин справи їх буде притягнуто до відповідальності за ч.2 ст.204-1 КупАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".
Тривають заходи щодо встановлення причетних осіб до переправлення незаконних мігрантів через кордон", - резюмували в ДПСУ.