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Фотокореспондент Associated Press Лукацький вловив гарний момент на репетиції параду в Києві. ФОТО ДНЯ

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Неймовірний момент вдалося сфотографувати фотокореспонденту Associated Press Єфрему Лукацькому під час репетиції параду до Дня Незалежності в Києві в п'ятницю, 20 серпня 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, свій фотошедевр Лукацький опублікував у Facebook і підписав:

"Українські військові літаки тренуються над центром міста за кілька днів до військового параду, присвяченого Дню незалежності, в Києві, Україна, у п'ятницю, 20 серпня 2021 року. 24 серпня Україна відзначить 30-річчя своєї незалежності".

Фотокореспондент Associated Press Лукацький вловив гарний момент на репетиції параду в Києві 01

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Топ коментарі

  • Кіт Яша
    Так виглядав український паспорт 100 років тому. Написи українською, французькою та німецькою. Ці паспорти визнавали європейські країни та США. Але потім прийшли російські окупанти, комунізм, терор, репресії, Голодомор і багато іншого зла. Ніколи ми не будемо братами.

    Фотокорреспондент Associated Press Лукацкий поймал красивый момент на репетиции парада в Киеве - Цензор.НЕТ 811
  • Ніхто Петрович
    Що це ще за комуняцька зірка в Києві?
  • 5 копійок
    Фотокореспондент Associated Press Лукацький вловив гарний момент на репетиції параду в Києві - Цензор.НЕТ 3642 Це президент зебілів.
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