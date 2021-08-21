Фотокореспондент Associated Press Лукацький вловив гарний момент на репетиції параду в Києві. ФОТО ДНЯ

Неймовірний момент вдалося сфотографувати фотокореспонденту Associated Press Єфрему Лукацькому під час репетиції параду до Дня Незалежності в Києві в п'ятницю, 20 серпня 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, свій фотошедевр Лукацький опублікував у Facebook і підписав:

"Українські військові літаки тренуються над центром міста за кілька днів до військового параду, присвяченого Дню незалежності, в Києві, Україна, у п'ятницю, 20 серпня 2021 року. 24 серпня Україна відзначить 30-річчя своєї незалежності".

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