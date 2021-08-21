Прихильники УПЦ МП протестували проти приїзду Варфоломія до Києва. ФОТОрепортаж

Адепти Української православної церкви, що підпорядковується Московському патріархату, завершили в Києві протест проти приїзду Вселенського патріарха Варфоломія.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, учасники критикували рішення патріарха надати Україні Томос, який дозволив створити канонічну і незалежну від Москви Православну церкву України.

Протести почалися ще 20 серпня увечері в Борисполі, після прибуття літака з Варфоломієм.

Як повідомляє Hromadske з посиланням на поліцію Києва, в акції взяли участь близько півтори тисячі осіб. Захід відбувся мирно і без сутичок.

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