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Хлопчика, який загубився під час збирання ягід на Сумщині, знайшли у задовільному стані, - ДСНС. ФОТОрепортаж

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21 серпня від Нацполіції до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Шкуратівка, Сумського району, під час збирання бузини в лісі зник хлопчик, 2014 року народження.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, о 17:11 дитину знайшли в задовільному стані.

Мер Білопілля Юрій Зарко пояснив, що хлопчик має ознаки психічного розладу і не розмовляє. Саме це ускладнювало пошук. Хлопчик може сидіти на одному місці і не реагувати на оклики. Реагує на своє ім'я (Богдан), а також на "мультики" і "морозиво".

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До пошукових робіт було залучено від ДСНС України 101 людину, зокрема кінологічну групу (5 осіб та 3 собаки), від Нацполіції в Сумській області - 100 осіб, зокрема кінологічну групу (4 особи та 2 собаки), від Нацгвардії - 27 осіб; від Державної прикордонної служби - 1 вертоліт Н-125; від Сумської обласної водолазно-рятувальної служби - 4 людини, 1 плавзасіб; а також волонтерів та місцевих жителів.

Хлопчика, який загубився під час збирання ягід на Сумщині, знайшли у задовільному стані, - ДСНС 01

Хлопчика, який загубився під час збирання ягід на Сумщині, знайшли у задовільному стані, - ДСНС 02
Хлопчика, який загубився під час збирання ягід на Сумщині, знайшли у задовільному стані, - ДСНС 03
Хлопчика, який загубився під час збирання ягід на Сумщині, знайшли у задовільному стані, - ДСНС 04

Топ коментарі

  • иван гонта e2e9660b
    Не знаю, навіщо йому була потрібна бузина, але, судячи по кількості пошуковців, у Київі в цього хлопця точно є дядько.
  • Яр Холодний
    Дякую! Тебе теж з святом! Жаль - не встигає яблучне вино на свято! Тільки через тиждень-два добродить А потім туди бузиновий сироп і вино стає малинового кольору , отримує вишуканий запах Постоїть ще з місяць-два на "тихому бродінні , зіллю з осадку і можна пить!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    слава Богу что нашелся!
    но вопрос - так ли надо было такого ребенка тащить с собой в лес?
    если оставить не с кем (все пошли) то тогда уж назначьте ответственную няньку, которая бы не спускала с него глаз ( а еще лучше держала бы за руку!!!)
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