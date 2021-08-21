Хлопчика, який загубився під час збирання ягід на Сумщині, знайшли у задовільному стані, - ДСНС. ФОТОрепортаж

21 серпня від Нацполіції до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Шкуратівка, Сумського району, під час збирання бузини в лісі зник хлопчик, 2014 року народження.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, о 17:11 дитину знайшли в задовільному стані.

Мер Білопілля Юрій Зарко пояснив, що хлопчик має ознаки психічного розладу і не розмовляє. Саме це ускладнювало пошук. Хлопчик може сидіти на одному місці і не реагувати на оклики. Реагує на своє ім'я (Богдан), а також на "мультики" і "морозиво".

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До пошукових робіт було залучено від ДСНС України 101 людину, зокрема кінологічну групу (5 осіб та 3 собаки), від Нацполіції в Сумській області - 100 осіб, зокрема кінологічну групу (4 особи та 2 собаки), від Нацгвардії - 27 осіб; від Державної прикордонної служби - 1 вертоліт Н-125; від Сумської обласної водолазно-рятувальної служби - 4 людини, 1 плавзасіб; а також волонтерів та місцевих жителів.





