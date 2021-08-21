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Шмигаль і прем'єр Грузії Гарібашвілі відвідали Яворівський полігон. ФОТОрепортаж

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Яворівський полігон на Львівщині відвідали прем'єр-міністри України і Грузії Денис Шмигаль та Іраклій Гарібашвілі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Як сказано в повідомленні, Денис Шмигаль та Іраклій Гарібашвілі відвідали Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині.

"Яворівський полігон є одним із двох в Україні, де проводяться міжнародні військові навчання. Загалом у центрі за стандартами НАТО підготовлено близько 20 000 військовослужбовців. Це вагомий внесок у зміцнення обороноздатності України", - підкреслив Шмигаль.

За інформацією Урядового порталу, глави урядів оглянули центр і процес планування бойових дій за стандартами НАТО, ознайомилися з навчально-матеріальною базою МЦМБ і сучасними зразками стрілецької зброї та озброєння.

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Шмигаль і премєр Грузії Гарібашвілі відвідали Яворівський полігон 01
Шмигаль і премєр Грузії Гарібашвілі відвідали Яворівський полігон 02
Шмигаль і премєр Грузії Гарібашвілі відвідали Яворівський полігон 03
Шмигаль і премєр Грузії Гарібашвілі відвідали Яворівський полігон 04

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Топ коментарі

  • PVol 69
    То не можна було спокійно собі проїхати?
    Обов'язково весь рух у Львові зупиняти?
  • Денис Александров 84ff0fda
    одного меня раздражают пузатые показушные военные 99 процентов колобков жирных-это позор-срывать погоны с них давно пора перед строем..
  • Павел Стрембовский
    Или просто кацапская шлюха?)
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