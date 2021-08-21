Шмигаль і прем'єр Грузії Гарібашвілі відвідали Яворівський полігон. ФОТОрепортаж

Яворівський полігон на Львівщині відвідали прем'єр-міністри України і Грузії Денис Шмигаль та Іраклій Гарібашвілі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Як сказано в повідомленні, Денис Шмигаль та Іраклій Гарібашвілі відвідали Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині.

"Яворівський полігон є одним із двох в Україні, де проводяться міжнародні військові навчання. Загалом у центрі за стандартами НАТО підготовлено близько 20 000 військовослужбовців. Це вагомий внесок у зміцнення обороноздатності України", - підкреслив Шмигаль.

За інформацією Урядового порталу, глави урядів оглянули центр і процес планування бойових дій за стандартами НАТО, ознайомилися з навчально-матеріальною базою МЦМБ і сучасними зразками стрілецької зброї та озброєння.

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