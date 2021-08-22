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Загиблого під час російсько-грузинської війни українця Леоніда Ткачука перепоховали у Львові. ФОТОрепортаж

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У неділю, 22 серпня, тіло героя російсько-грузинської війни Леоніда Ткачука перепоховали у Львові на Личаківському кладовищі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Заупокійне богослужіння відбулося в гарнізонному храмі св. апостолів Петра і Павла у Львові. Перепоховання останків воїна звершили на Личаківському кладовищі (поле №76).

Зазначимо, на початку вересня 2019 року представники Червоного Хреста України та Грузії повідомили, що знайшли в Сухумі поховання Леоніда Ігоровича Ткачука, який був бійцем добровольчого корпусу УНСО "Арго" і загинув у липні 1993 року в бою біля с. Шрома в Абхазії.

14 серпня 2021 року останки Леоніда Ткачука (позивний Цвях) повернулися до Києва.

Загиблого під час російсько-грузинської війни українця Леоніда Ткачука перепоховали у Львові 01
Загиблого під час російсько-грузинської війни українця Леоніда Ткачука перепоховали у Львові 02
Загиблого під час російсько-грузинської війни українця Леоніда Ткачука перепоховали у Львові 03
Загиблого під час російсько-грузинської війни українця Леоніда Ткачука перепоховали у Львові 04
Загиблого під час російсько-грузинської війни українця Леоніда Ткачука перепоховали у Львові 05
Загиблого під час російсько-грузинської війни українця Леоніда Ткачука перепоховали у Львові 06

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
    Погибшего во время российско-грузинской войны украинца Леонида Ткачука перезахоронили во Львове - Цензор.НЕТ 2183
  • Ksenia VB
    Вічна слава людині, яка відчувала брудні плани роіськи за кілька років.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Погибшего во время российско-грузинской войны украинца Леонида Ткачука перезахоронили во Львове - Цензор.НЕТ 7715

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