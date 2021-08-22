Загиблого на Донбасі воїна Василя Островського поховали на Львівщині. ФОТОрепортаж

22 серпня в селі Сороки-Львівські Львівської області відбулося прощання із Василем Степановичем Островським, 1980 року народження, старшим солдатом, командиром мотопіхотного відділення 24-ї окремої механізованої бригади, який загинув 19 серпня вранці в районі села Новоолександрівка Попаснянського району Луганської області унаслідок смертельного кульового поранення, заподіяного російським снайпером.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Мурованської територіальної громади.

"Сьогодні, 22 серпня, Мурованська громада провела в останню путь полеглого на сході захисника України - Василя Островського.

Співчуття родині героя висловили голова Мурованської громади Богдан Свистун та начальник штабу, заступник командувача військами оперативного командування "Захід", полковник Володимир Горбатюк, який також вручив рідним Василя Грамоту пошани та відзнаку від командування.

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Поховали Василя Островського з військовими почестями на цвинтарі села Сороки-Львівські.

Символічним є те, що поховання воїна відбулося напередодні 30 річниці Незалежності України, що ще раз нагадує всім нам, яку надвисоку ціну ми платимо за нашу незалежність. Війна забирає у нас найдорожче, життя найкращих синів і дочок.

Спи спокійно герою, твій подвиг назавжди в нашій пам'яті. Спасибі тобі за мир, за спокій, за можливість вільно творити своє майбутнє... Вічна і світла і пам'ять Василю Островському! Слава Україні!" - наголошується в повідомленні.

У героя залишилися батьки і син.

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