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Глава Євроради Мішель прибув до Києва для участі в Кримській платформі та заходах із нагоди 30-ї річниці Незалежності. ФОТО

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Голова Європейської Ради Шарль Мішель прибув до Києва для участі в саміті Кримської платформи та заходах із нагоди 30-ї річниці проголошення Незалежності України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в твітері віцепрем'єр-міністр України Ольга Стефанішина.

Вона зазначила: "Рада вітати в Україні президента Європейської Ради Шарля Мішеля, який прибув для участі в урочистостях із нагоди 30-ї річниці Незалежності України та Кримській платформі".

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Глава Євроради Мішель прибув до Києва для участі в Кримській платформі та заходах із нагоди 30-ї річниці Незалежності 01

Глава Євроради Мішель прибув до Києва для участі в Кримській платформі та заходах із нагоди 30-ї річниці Незалежності 02

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Топ коментарі

  • Дмитрий Гайдарченко
    Бля я один чувака спутал со Шмыгалем?
  • Mora Zfayfer
    це дуже добрий знак.
    високе представництво- Голова вищого полiтичного органу Европейського союзу.

    якщо зкорумпованi кремляддю та гебнею старi повii в Нiмеччинi будуть вiдсунутi вiд влади буде ще краще...
  • Pavel Preobrazhenskiy
    Да, прям брат близнец Шмыгаля)
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