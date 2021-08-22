Глава Євроради Мішель прибув до Києва для участі в Кримській платформі та заходах із нагоди 30-ї річниці Незалежності. ФОТО

Голова Європейської Ради Шарль Мішель прибув до Києва для участі в саміті Кримської платформи та заходах із нагоди 30-ї річниці проголошення Незалежності України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в твітері віцепрем'єр-міністр України Ольга Стефанішина.

Вона зазначила: "Рада вітати в Україні президента Європейської Ради Шарля Мішеля, який прибув для участі в урочистостях із нагоди 30-ї річниці Незалежності України та Кримській платформі".

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