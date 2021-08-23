У Києві підняли найбільший прапор України, Зеленський піднімав прапор у географічному центрі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У День державного прапора в Києві підняли найбільший прапор в Україні, а в селі Мар'янівка Черкаської області, яке є географічним центром України, підняли державний прапор за участю президента Володимира Зеленського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, підняли на флагшток найбільший Державний прапор ветерани АТО та ООС.

Церемонія підняття прапора відбулася за участю Київського міського голови Віталія Кличка і загальновійськового взводу роти Почесної варти.

День Державного Прапора у столиці вперше проходить на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні". Тут торік відкрили меморіал із найбільшим прапором.

Кличко нагадав, що напередодні на флагштоку найбільшого Державного Прапора встановили новий тризуб. Конструкція оновленого тризуба більш легка та оснащена поворотним механізмом. Саме з печерських пагорбів український стяг видно з багатьох місць.

"Рік тому, тут, на печерських пагорбах ми підняли найбільший і найвищий прапор України, який видно з багатьох куточків нашого міста. Багато часу і багато зусиль нам було потрібно, щоб втілити цей проєкт, щоб над столицею України майорів наш Державний Прапор - один із найголовніших символів державності. І сьогодні цим прапором можуть милуватися і вдень і вночі і кияни і гості нашого міста", - зазначив Кличко.

Сам флагшток нині є найбільшим в Україні. Його висота - приблизно 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.



















Водночас на площі Конституції перед будівлею Верховної Ради відбулася урочиста церемонія підняття державного прапора України з нагоди Дня державного прапора та Дня Незалежності. У церемонії, зокрема, взяли участь керівництво ВР і народні депутати.

"Треба робити так, щоб український стяг, синьо-жовтий, був не лише над Києвом, але й над Донецьком і Луганськом, тому що для нас це не просто прапор країни. Це прапор перемоги, який, я впевнений, буде таким, а для цього повинні працювати і ми (влада. - Ред.), і ви (громадяни. - Ред.), і наша армія", - сказав голова українського парламенту Дмитро Разумков.























Тим часом у географічному центрі України - селі Мар'янівка Черкаської області підняли державний прапор за участю президента Володимира Зеленського.

Президент розповів, що в географічному центрі України біля флагштока з національним прапором розміщений артоб'єкт, де розташовано 25 сталевих крил, які уособлюють 24 області України та український Крим.

"Це - символ того, що підніматись угору і бути на висоті набагато легше разом", - підкреслив Зеленський.

День Державного Прапора відзначається в Україні 23 серпня. Свято встановили "на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України", згідно з указом Президента від 23 серпня 2004 року.