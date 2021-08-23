Найвищий флагшток Львівщини відкрили на території Національної академії сухопутних військ. ФОТО

Найвищий флагшток Львівської області було урочисто відкрито в понеділок, 23 серпня, на території Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Як передає Цензор.НЕТ, висота флагштока, відкритого до Дня прапора, становить 50,5 метра, повідомила Львівська ОДА.

Сам флагшток має вбудований підіймальний механізм для прапора, а також блискавкозахист. Для відділення території меморіального знаку від решти території Академії передбачено підпірні стінки різної висоти з влаштуванням скляного огородження.





Участь в урочистостях взяли представники влади, громадськості, військовослужбовці. Після урочистого відкриття флагштока відбулося святкове проходження підрозділів ЗСУ та країн-партнерів маршем, а також дефіле військового оркестру.

"Для багатьох поколінь наш синьо-жовтий прапор - це святе знамено, це - символ тисячолітнього творення нашої держави! Його переховували, за нього вмирали, він дає нам силу і волю до перемоги! Кожен український прапор - навіть пов’язка на рукаві нашого військового - має найвищу цінність. Тому сьогодні, у переддень 30-ї річниці Незалежності, маю особливу честь сказати ці слова: З Днем прапора! Слава Україні! Україна - понад усе!", - зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Львівщина стала єдиною областю, де флагшток встановили на території військового навчального закладу. За словами пресслужби ОДА, після встановлення флагштока навколо було створено новий громадський простір.

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