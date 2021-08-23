Саміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Участь у саміті підтвердили десять перших леді, серед яких дружини глав Латвії, Литви, Сербії, Лівану, Ізраїлю, Німеччини, Хорватії, Коста-Ріки, Бразилії та Європейської Ради.
Саміт проходитиме у гібридному форматі: частина учасників через обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19, не змогли приїхати до Києва і долучаться в онлайн-режимі.
Раніше Олена Зеленська заявляла, що Київський саміт перших леді та джентльменів є аполітичною подією й суто гуманітарним форумом, за його результатами планується до підписання загальна декларація щодо взаємодії у сфері охорони здоров’я, освіти та питань рівних можливостей за умов нових реалій у світі.
"Наприкінці саміту ми маємо намір підписати загальну декларацію про об’єднання зусиль у сфері гуманітарної політики. Це буде відкрита декларація, її фізично підпишуть ті, хто буде присутній на саміті, а потім вона буде відкритою для всіх, хто хоче приєднатися", - пояснювалала дружина українського президента.
Олена Зеленська також запевняла, що на організацію і проведення цього саміту "не було використано жодної гривні з державного бюджету", усе забезпечили партнери.