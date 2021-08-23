Унікальний флагшток заввишки 72 м відкрили в Кривому Розі. ФОТОрепортаж

У парку Героїв у Кривому Розі на честь Дня Прапора України підняли величезний синьо-жовтий прапор 12 на 18 метрів. Державний прапор з'явився на флагштоку заввишки 72 м, який побудували в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Дніпропетровська ОДА.

"Сьогодні велике сімейне свято – День Державного Прапора. По всій Україні і за її межами в небо здіймуться тисячі синьо-жовтих прапорів. Синьо-жовтий стяг – більше, ніж прапор. Це міст, що з'єднує десятки поколінь. Разом піднімаємо наш Прапор і піднімаємо Україну", – сказав Президент України Володимир Зеленський під час підняття Прапора у Черкаській області.

Кілька років тому в Дніпрі встановили на той час найвищий у країні флагшток з найбільшим Державним Прапором. "Ініціативу підхопили інші регіони, - зазначив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко. - Тепер знакове місце з'явилося і в Кривому Розі. Тут особлива атмосфера. Її може відчути кожен, хто відвідає площу".

Конструкція флагштока в Кривому Розі відрізняється від дніпровського аналога. Він ніби "виростає" з-під землі і має більш об'ємний вигляд. "Секрет" у тому, що кронштейни, щогли і кріплення до бетону "сховали" під землю.

"Я народився і виріс у Кривому Розі. Для мене дуже важливо, щоб наше місто завжди було під синьо-жовтим прапором. Тому що це і символ нашої країни, і символ нашої незламності, і символ того, що ми можемо самі обирати своє майбутнє", - сказав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Навколо флагштока облаштували невеликий сквер. До флагштока з боку проспекту веде "місячна доріжка", яку ввечері підсвічує м'яке світло. Сходинки зробили із чорного граніту з прихованим підсвічуванням.

Головною прикрасою скверу стали яскраві панно, вбудовані в сталеві стели. Стели з панно оснастили QR-кодами. За допомогою смартфона можна дізнатися більше про кожне зображення.

На панно розмістили знайомі всім українцям символи: Петриківський розпис, Половецькую Бабу, Тараса Шевченка, Козака Мамая. Художники також зобразили кар'єр і сучасний бренд міста - "Ріг достатку", який виконали в "металургійних" кольорах і гармонійно вписали у "вишиванку".

Зображення на панно виконали майстри Дніпропетровщини в техніці гарячої художньої емалі. Вона дуже практична і довговічна. Виріб зберігає яскравий колір століттями, не "боїться" ультрафіолетових променів, вологи і перепадів температури.







