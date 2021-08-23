Найвищий у Європі флагшток встановили в Харкові. ФОТОрепортаж

У понеділок, 23 серпня, в Харкові відбулася урочиста церемонія підняття прапора на флагштоку висотою 102 метри, який встановили в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Харківський флагшток став найвищим не тільки в Україні, а й у Європі.

Розмір самого стяга становить 15х22,5 метри, повідомляє повідомляє ХОДА, передає Цензор.НЕТ.

За словами т.в.о. голови Харківської ОДА Олександра Скакуна, сьогоднішнє свято особливо важливе для Харківщини, яка 7 років тому опинилася під загрозою окупації. У 2014 році Державний прапор з будівлі обласної державної адміністрації зняли сепаратисти, які намагалися її захопити.

"Тоді ми повернули український прапор на місце. Я вірю, що ми повернули його назавжди. Сьогодні над Харківщиною майорить один з найбільших прапорів у Європі. І це говорить про те, що зараз ми живемо у стабільній державі, яка є державою патріотів та впевнена у своєму майбутньому", - підкреслив Олександр Скакун.

Право здійняти Державний Прапор України надано батькові загиблого Героя Небесної Сотні Євгена Котляра Миколі Котляру та командиру групи курсантів факультету зенітно-ракетних військ Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, учасникові бойових дій на Сході України старшому сержанту Костянтинові Вурсті.

У церемонії також взяли участь голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко, в.о. Харківського міського голови Ігор Терехов, представники громадських організацій, військові, жителі міста і області.

Флагшток встановили у парковій зоні вздовж Сергіївської площі. Побачити державний прапор тепер можна майже з усіх куточків міста. Біля державного прапора були проведені роботи з упорядкування: влаштована гранітна плитка, здійснено яскраве світлове оформлення, висаджені квіти в національних кольорах, встановлені лавки для відпочинку відвідувачів.

До 30-річчя Незалежності України за ініціативою Президента Володимира Зеленського флагштоки для проведення церемонії підняття прапора було встановлено в усіх регіонах держави в межах президентської програми "Велике будівництво".

Читайте також: Унікальний флагшток заввишки 72 м відкрили в Кривому Розі. ФОТОрепортаж