Новини Фото • Агресія Росії проти України

Снайпери Нацгвардії пройшли курс підготовки за стандартами НАТО. ФОТОрепортаж

7 26133
Інструктори з Канади вчили нацгвардейцев орієнтуватися на місцевості без приладів, непомітно пересуватися на позицію, маскуватися і вести високоточну стрільбу.

Про це повідомляє пресслужба МВС, інформує Цензор.НЕТ.

Курс для снайперів такого типу проводився в Нацгвардії вперше. Зі стрільцями працювали інструктори Об’єднаної оперативно-тактичної групи ЗС Канади в Україні (операція "UNIFIER").

"Гвардійські снайпери отримали чимало теоретичних знань та практичних навичок. Вони відпрацьовували всі етапи снайпінгу, починаючи з вибору та облаштування снайперської позиції, прихованого пересування та маскування, військової топографії та закінчуючи удосконаленням практичних навичок щодо ведення вогню по різноманітних цілях і його коригування", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: СБУ провела масштабні навчання біля лінії розмежування на Донбасі. ВIДЕО

"Далі відповідальність за розвиток снайпінгу в Нацгвардії лежить саме на вас. Цей курс був важким і робота теж буде важка, але ваші вороги, наші вороги, не сплять", - сказав представник канадської сторони.

Новий курс став підґрунтям для створення навчальної програми базової підготовки снайперів, що відповідатиме стандартам НАТО.

Снайпери Нацгвардії пройшли курс підготовки за стандартами НАТО 01
Снайпери Нацгвардії пройшли курс підготовки за стандартами НАТО 02
Снайпери Нацгвардії пройшли курс підготовки за стандартами НАТО 03
Снайпери Нацгвардії пройшли курс підготовки за стандартами НАТО 04

Топ коментарі

  • Порохобандерівець
    Снайперы Нацгвардии прошли курс подготовки по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 8661
  • Харьков Сумской
    Где новости про сегодняшний сгоревший звездолёт в Астраханской области?
    Чуваки, как могут, поздравляют Украину с праздником, а редакция - ноль на массу...
  • дмитрий иванов 527db324
    Полноценным снайпер становится только после первого фрага, так шо до роботы хлопцы Снайперы Нацгвардии прошли курс подготовки по стандартам НАТО - Цензор.НЕТ 5898
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини