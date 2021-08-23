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Офіс Кримської платформи відкрили в Києві. ФОТОрепортаж

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За словами президента Володимира Зеленського, місце розташування офісу - центр столиці - демонструє серйозне ставлення влади до цього питання.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Зеленський підкреслив, що в цьому офісі працюватимуть заради деокупації Криму, допомоги кримчанам, кримським татарам.

"Виглядає прекрасно. Я в захваті, тому емоцій більше ніж змісту у моїх словах, але я вважаю, що тільки із позитивними емоціями можна досягти результату зі змістом", - сказав Президент.

Главі держави та іноземним гостям презентували офіс, а згодом вони разом полили одну з ялинок, які нині висаджують біля будівлі офісу.

Як підкреслював раніше Володимир Зеленський, згодом представництва Кримської платформи будуть діятимуть не тільки в Україні, а й у деяких інших країн.

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Офіс Кримської платформи відкрили в Києві 04
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Офіс Кримської платформи відкрили в Києві 06
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Офіс Кримської платформи відкрили в Києві 10

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Топ коментарі

  • Стрелок
    вот еще

    Юрий Бирюков:

    Я вчера был на генеральной репетиции парада. Ну, что-то там паршиво со сценарием, что-то там привычно со сценарием, но армия - это армия. И парад армии - это Парад Армии. Поэтому особо не рефлексировал.

    Ровно до того момента, как Iryna Gerashchenko сегодня рассказала о том, что приглашения на официальные мероприятия дали только ей и Артуру Герасимову. Пятому Президенту Украины на 30-ю годовщину Независимости пригласительный велено было не давать.

    ЛЯЯЯЯ, как это мелко, Хоботов!

    То есть, он не имеет никакого отношения к Независимости страны? То есть, он не имеет никакого отношения к армии? То есть, он не имеет никакого отношения к технике и авиации? Хоботов... ну, мелок же!

    Так вот, по поводу вчерашней репетиции и завтрашнего парада. Там вы увидите технику, которую покупали при Порошенко. И увидите армию в форме, которую придумывали и утверждали при Порошенко. Там вы услышите армейское приветствие "Слава Украине"... отставить, там вы НЕ услышите это - они отменили объезд войск командующим парад.

    Завтра вы увидите ПАРАД ПОРОШЕНКО, на который его не захотели пригласить.
  • Al Makarski
    Офіс Кримської платформи відкрили в Києві - Цензор.НЕТ 5069
  • Myko
    Клоун боїться Порошенка як чорт ладану.
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