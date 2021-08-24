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Зеленський із дружиною вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО

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У 30-ту річницю незалежності України президент Володимир Зеленський і його дружина Олена вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Президентське подружжя встановило лампадки до пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Cотні у Києві, на місці загибелі учасників Революції Гідності.

Володимир та Олена Зеленські ушанували хвилиною мовчання пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу та гідність українців у 2013-2014 роках.

Зеленський із дружиною вшанували память Героїв Небесної Сотні 01

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Вже не смішно ? Дві ебонітовиє палички...
  • Gal
    Гидко, просто гидко...
  • Герхард
    А после пошли проведать инсталяцию совковых хрущевок на Майдане, которую еще неделю назад устанавливали на этой самой Аллее Героев Небесной Сотни.
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