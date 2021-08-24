Зеленський із дружиною вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО

У 30-ту річницю незалежності України президент Володимир Зеленський і його дружина Олена вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Президентське подружжя встановило лампадки до пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Cотні у Києві, на місці загибелі учасників Революції Гідності.

Володимир та Олена Зеленські ушанували хвилиною мовчання пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу та гідність українців у 2013-2014 роках.

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