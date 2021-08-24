10 тис. правоохоронців залучено до охорони порядку в Києві, - Нацполіція. ФОТО

У Києві приблизно 10 тис. правоохоронців забезпечують громадський порядок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

З нагоди святкування 30-ї річниці Дня Незалежності України приблизно 10 тисяч поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії у посиленому режимі стежитимуть за публічною безпекою в Києві.

Зранку фахівці вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками перевірили локації, де відбуватимуться заходи. У місцях масового перебування громадян чергують патрулі, поліція діалогу та придані сили, які прибули до столиці у складі зведених загонів.









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Правоохоронці закликають киян та гостей столиці з розумінням ставитися до роботи поліцейських на фільтраційних пунктах на вході до місць проведення заходів. Зокрема, до поверхневих перевірок, оскільки такі заходи мають на меті забезпечити безпеку всіх учасників урочистостей.

Крім того, поліцейські закликають планувати свої маршрути з урахуванням обмеження дорожнього руху в Києві.