Зеленський вручив держнагороди з нагоди Дня Незалежності України. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський у межах офіційних урочистостей з нагоди 30-ї річниці Незалежності України в центрі Києва вручив державні нагороди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, звання Героя Україні з удостоєнням Ордена "Золота Зірка" посмертно присвоєно Сергію Білоусу, звання Героя України з удостоєнням Ордена "Золота Зірка" посмертно - старшині Максиму Ридзаничу. Відзнаки отримали з рук Президента члени родин загиблих захисників. Орден "Золота Зірка" вручений полковнику Євгену Сидоренку.

За визначні особисті заслуги у розвитку Української держави, музичної культури та національної ідентичності, багаторічну творчу діяльність і високу виконавську майстерність присвоєно звання Герой України з удостоєнням Ордена Держави посмертно Назарію Яремчуку. Відзнаку вручено його синам.

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Президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку Зеленський нагородив Орденом Свободи, а українського дипломата, першого міністра закордонних справ України Анатолія Зленка Орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня (посмертно).

Нагороджено Орденом Ярослава Мудрого п'ятого ступеня грузинського співака і актора Вахтанга Кікабідзе, директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Еллу Лібанову - Орденом княгині Ольги першого ступеня, відомого футболіста, тренера національної збірної України з футболу у 2016-2021 рр. Андрія Шевченка - Орденом Ярослава Мудрого п'ятого ступеня, Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня - дирегентку Оксану Линів.







Також глава держави відзначив нагородою українського співака Дмитра Монатика та деяких інших відомих громадян.

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