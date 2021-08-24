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Зеленський вручив держнагороди з нагоди Дня Незалежності України. ФОТОрепортаж

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Президент України Володимир Зеленський у межах офіційних урочистостей з нагоди 30-ї річниці Незалежності України в центрі Києва вручив державні нагороди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, звання Героя Україні з удостоєнням Ордена "Золота Зірка" посмертно присвоєно Сергію Білоусу, звання Героя України з удостоєнням Ордена "Золота Зірка" посмертно - старшині Максиму Ридзаничу. Відзнаки отримали з рук Президента члени родин загиблих захисників. Орден "Золота Зірка" вручений полковнику Євгену Сидоренку.

За визначні особисті заслуги у розвитку Української держави, музичної культури та національної ідентичності, багаторічну творчу діяльність і високу виконавську майстерність присвоєно звання Герой України з удостоєнням Ордена Держави посмертно Назарію Яремчуку. Відзнаку вручено його синам.

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Президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку Зеленський нагородив Орденом Свободи, а українського дипломата, першого міністра закордонних справ України Анатолія Зленка Орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня (посмертно).

Нагороджено Орденом Ярослава Мудрого п'ятого ступеня грузинського співака і актора Вахтанга Кікабідзе, директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Еллу Лібанову - Орденом княгині Ольги першого ступеня, відомого футболіста, тренера національної збірної України з футболу у 2016-2021 рр. Андрія Шевченка - Орденом Ярослава Мудрого п'ятого ступеня, Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня - дирегентку Оксану Линів.

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Зеленський вручив держнагороди з нагоди Дня Незалежності України 02
Зеленський вручив держнагороди з нагоди Дня Незалежності України 03

Також глава держави відзначив нагородою українського співака Дмитра Монатика та деяких інших відомих громадян.

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Топ коментарі

  • sokrovichshe
    Артисты, куплетисты, футболисты по мнению Зеленского больше достойны чем погибшие и раненные бойцы. Ну, а Монатик - это воообще дно.
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Мля это сюр Монатику дать заслуженого! Хотя нарик другого нарика подогрел такое случается!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ооо....обесценил награды клован...совсем ...абы кому...
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