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Разумков відкрив урочисте засідання Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Спікер ВР Дмитро Разумков відкрив Урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці ухвалення Акта проголошення Незалежності України.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

У сесійній залі присутні народні депутати, президент Володимир Зеленський, члени уряду, іноземні делегації, представники дипломатичного корпусу та почесні гості Верховної Ради.

Діти-переможці онлайн-конкурсу відеоробіт під назвою "Незалежність моєї країни" внесли державний прапор України до сесійної зали під оплески присутніх.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": У День Незалежності ВР проведе два позачергові засідання: на порядку денному законопроєкт про великий Державний Герб України

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Топ коментарі

  • Вася Быколог
    Під шумок хочуть пропихнути досягнення Осла - великий квартальний герб.
  • 5 копійок
    Щоб вас підняло та гепнуло.
  • Дід Трохим
    Есть цель "утопить" Тризуб" в букетах калин, колосьев, львов и т.п.
    Если постараться можно добавить есчо
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