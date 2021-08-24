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Учасники Маршу захисників України збираються в парку ім.Шевченка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 24 серпня, в центрі Києва о 14:00 стартує Марш захисників України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

До координаційного комітету з проведення маршу входять 42 громадські організації ветеранів¸ волонтерів, представників об'єднання родин Небесної Сотні, духовенства.

Із 13:00 учасники маршу збираються в парку ім.Шевченка. Близько 14:00 планується початок ходи за маршрутом: парк Шевченка - Бессарабська площа - Хрещатик - Майдан Незалежності.

Учасники Маршу захисників України збираються в парку ім.Шевченка 01
Учасники Маршу захисників України збираються в парку ім.Шевченка 02
Учасники Маршу захисників України збираються в парку ім.Шевченка 03
Учасники Маршу захисників України збираються в парку ім.Шевченка 04
Учасники Маршу захисників України збираються в парку ім.Шевченка 05
Учасники Маршу захисників України збираються в парку ім.Шевченка 06
Учасники Маршу захисників України збираються в парку ім.Шевченка 07
Учасники Маршу захисників України збираються в парку ім.Шевченка 08
Учасники Маршу захисників України збираються в парку ім.Шевченка 09
Учасники Маршу захисників України збираються в парку ім.Шевченка 10

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ВІДЕО і ФОТО: Олег Богачук

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Топ коментарі

  • YU ST
    Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко - Цензор.НЕТ 426
  • faust7808
    Спасибо защитники за мир и цивилизацию . Слава Украине! Смерть пидорахам .
  • Valery Greff
    Надеюсь, "Ла-ла-ла" таки прозвучит над Крещатиком! Участники Марша защитников Украины собираются в парке им.Шевченко - Цензор.НЕТ 8327
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