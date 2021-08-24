Учасники Маршу захисників України збираються в парку ім.Шевченка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Сьогодні, 24 серпня, в центрі Києва о 14:00 стартує Марш захисників України.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
До координаційного комітету з проведення маршу входять 42 громадські організації ветеранів¸ волонтерів, представників об'єднання родин Небесної Сотні, духовенства.
Із 13:00 учасники маршу збираються в парку ім.Шевченка. Близько 14:00 планується початок ходи за маршрутом: парк Шевченка - Бессарабська площа - Хрещатик - Майдан Незалежності.
ВІДЕО і ФОТО: Олег Богачук