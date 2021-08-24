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Разумков закрив урочисте засідання. Присутні зробили колективне фото на тлі парламенту. ФОТО

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Спікер ВР Дмитро Разумков закрив сьогоднішнє урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці ухвалення Акта проголошення Незалежності України.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Після цього присутні на засіданні представники влади вийшли на вулицю, щоб зробити колективне фото біля будівлі ВР.

Разумков закрив урочисте засідання. Присутні зробили колективне фото на тлі парламенту 01
Разумков закрив урочисте засідання. Присутні зробили колективне фото на тлі парламенту 02
Разумков закрив урочисте засідання. Присутні зробили колективне фото на тлі парламенту 03

Потім президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль покинули територію ВР, а депутатів через гучномовець запросили на позачергову сесію ВР, де народні обранці мають ухвалити законопроєкт про затвердження проєкту Великого Герба України.

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Топ коментарі

  • Юрій Вінгорськи
    и разошлись, с конвертами, праздновать "великие достижения" ВР и правительства. УРА!!!
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Его и так большую часть трансляции парада показывали 3 секунды марш коробок, 15 секунд зеледент. Хоть глазки в кучку были, и то хорошо. Отвратительная трансляция.
  • ingrid
    😂
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