З нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України українці Австрії пронесли синьо-жовтий прапор вулицями Відня. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Організаторка акції голова "Центру українських ініціатив" Олександра Саєнко розповіла, що давно хотіла розповісти українцям світу про той помітний слід, який залишили наші співвітчизники в історії Австрії.
"День Незалежності став чудовою нагодою в межах нашої спільної традиції Running Sunday подолати разом багатокілометрову дистанцію, зробити пам'ятні фото з прапором, а заодно - звернути увагу жителів Відня на те, що Україна була і є частиною Європи", - зазначила вона.
Серед адрес, за якими розміщені пам'ятні знаки, - місця проживання Лесі Українки (Florianigasse 7), Леся Курбаса (Strozzigasse 40), Михайла Грушевського (Köstlergasse 10) тощо. До відомих українських місць у Відні, які відвідали на своїй біговій дистанції спортсмени, належать також Українська церква Святої Варвари і парк козакам у Тюркеншанцпарку.