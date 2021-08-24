З нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України українці Австрії пронесли синьо-жовтий прапор вулицями Відня. ФОТО

З нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України українці Австрії пронесли державний прапор вулицями Відня, зробивши фото в пам'ятних українських місцях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Організаторка акції голова "Центру українських ініціатив" Олександра Саєнко розповіла, що давно хотіла розповісти українцям світу про той помітний слід, який залишили наші співвітчизники в історії Австрії.

"День Незалежності став чудовою нагодою в межах нашої спільної традиції Running Sunday подолати разом багатокілометрову дистанцію, зробити пам'ятні фото з прапором, а заодно - звернути увагу жителів Відня на те, що Україна була і є частиною Європи", - зазначила вона.

Серед адрес, за якими розміщені пам'ятні знаки, - місця проживання Лесі Українки (Florianigasse 7), Леся Курбаса (Strozzigasse 40), Михайла Грушевського (Köstlergasse 10) тощо. До відомих українських місць у Відні, які відвідали на своїй біговій дистанції спортсмени, належать також Українська церква Святої Варвари і парк козакам у Тюркеншанцпарку.





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