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Чоловік підпалив себе в центрі Києва, - МВС. ВІДЕО+ФОТО

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Чоловік підпалив себе в центрі Києва. Поліція встановлює всі обставини інциденту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє департамент комунікацій МВС у соцмережі Твітер.

"Правоохоронці оперативно відреагували, спільно з громадянами загасили полум'я і викликали бригаду медиків. Зараз життю та здоров'ю чоловіка нічого не загрожує, його госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.

"Поліція встановлює всі обставини інциденту", - додали в МВС.

Чоловік підпалив себе в центрі Києва, - МВС 01

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"Сьогодні, 24 серпня, під час урочистих заходів у центральній частині міста 25-річний громадянин облив себе невідомою речовиною та підпалив. Співробітники полку поліції особливого призначення №1 побачили дії чоловіка, оперативно зреагували та викликали бригаду швидкої допомоги. Лікарі надали потерпілому першу медичну допомогу та госпіталізували до медичної установи. Його життю нічого не загрожує. Ця подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Наразі правоохоронці встановлюють обставини цієї події та мотиви такого вчинку", - зазначили в департаменті комунікацій Нацполіції Києва.

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    супер !!!!!!!!!

    Гетьман командує Маршем Ветеранів !

    оце так сила !

    трансляція Прямого
  • Cheba AtWork
    Если спиртом себя облить, то сгоришь и никто и не заметит, на солнце пламя от спирта вообще не видно. Обливаться надо растворителем типа 646 с бензолом и толуолом, что-то типа этого. Пламя будет желтым и коптящим, при этом сам растворитель от тепла интенсивно испаряется, охлаждая тело и есть шанс не сильно обгореть. У меня как-то так по неосторожности так рука горела, выглядело гораздо страшнее, чем реально чувствовалось. В результате даже волдырей не было, зато депиляция была полной и качественной
  • Андерсен a4cbf7de
    Если бы на его месте был Медведчук, Рабинович, Шуфрич или Кива... народ валом бы валил на место " происшествия" с канистрами...
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