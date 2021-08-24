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Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад. ФОТОрепортаж

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Вперше за роки незалежності України на річці Дніпро біля Київського річкового вокзалу відбулася демонстрація спільних дій сил сектору безпеки і оборони держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Приблизно 20 катерів Військово-морських сил Збройних сил України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції і Державної служби України з надзвичайних ситуацій взяли участь у святковому параді.

Глядачі побачили висадку груп спеціального призначення і десанту на узбережжі із залученням швидкісних катерів Willard і БТР-80.

Від Національної поліції України були представлені чотири багатофункціональні катери TUNA UMS 600, катер 865 CABIN, спеціальний штурмовий катер Spirit 585.

Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад 01
Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад 02
Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад 03
Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад 04
Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад 05
Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад 06
Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад 07
Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад 08
Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад 09
Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад 10
Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад 11
Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад 12

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Від Морської охорони Державної прикордонної служби у параді на воді взяли участь два катери Safe Boat 27 10 окремого загону оперативного реагування "Дозор" та малий катер Морської охорони UMS-1000.

Від Державної служби України з надзвичайних ситуацій - аварійно-рятувальний катер на повітряній подушці "МАРС-700", пожежний катер "UMS-865", самохідне моторне судно "Crownline 270 CR" катер з розмінування "СКР СПРУТ", водолазно-рятувальний катер "Рятувальник 101".

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея


    Zello XOXMA

    Пам'ятаємо перших! Захищав український прапор та був вбитий московитами!
    Герой України - Володимир Іванович Рибак.
    Він був першим, який став на захист свого прапору, своєї країни, своєї гідності та свого ім'я та честі.

    Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад - Цензор.НЕТ 1279
  • Чайка Київ
    ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
    Бойові катери і висадка десанту, - на Дніпрі в Києві вперше відбувся річковий парад - Цензор.НЕТ 8869
  • vadym sestritsyn
    А где ж там боевые катера вы увидели. Лишь бы не от Кузни. Мелкая мстительная тварь
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