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Чоловік облив фарбою флагшток біля КМДА, щоб "привернути увагу суспільства". Порушено провадження, - Нацполіція. ФОТО

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За фактом пошкодження флагштока біля будівлі КМДА розпочато кримінальне провадження. Поліцейські затримали правопорушника і доставили його до відділення поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.

"Сьогодні близько 13 години до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про те, що біля будівлі Київської міської державної адміністрації невідомий облив себе та флагшток фарбою. Подію поліцейські належним чином зареєстрували та почали перевірку", - йдеться в повідомленні.

Свої дії, як зазначають правоохоронці, чоловік пояснив тим, що хотів привернути увагу суспільства.

"Поліцейські затримали порушника, ним виявився уродженець Запорізької області, 1987 року народження. Відділом дізнання розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу", - зазначили правоохоронці.

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Чоловік облив фарбою флагшток біля КМДА, щоб привернути увагу суспільства. Порушено провадження, - Нацполіція 01
Чоловік облив фарбою флагшток біля КМДА, щоб привернути увагу суспільства. Порушено провадження, - Нацполіція 02

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    скажена вата
  • Ksenia VB
    Мужчина облил краской флагшток возле КГГА, чтобы "привлечь внимание общества". Возбуждено производство, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1741
  • Вася Шевченко f77d76ba
    я так подозреваю, что на Параде никакой танчик не заглох, туфлю никто не потерял, с ноги в колонне никто не сбился? ну раз срочно потребовались долбо*** чтобы дать рашаговносми повод для злорадства...один долбень плечико подпалил, другой долбень краской залил...
    во-первых не отмывайте его, а во-вторых заставьте отдирать это все...сейчас..привселюдно...
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