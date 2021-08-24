Чоловік облив фарбою флагшток біля КМДА, щоб "привернути увагу суспільства". Порушено провадження, - Нацполіція. ФОТО

За фактом пошкодження флагштока біля будівлі КМДА розпочато кримінальне провадження. Поліцейські затримали правопорушника і доставили його до відділення поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.

"Сьогодні близько 13 години до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про те, що біля будівлі Київської міської державної адміністрації невідомий облив себе та флагшток фарбою. Подію поліцейські належним чином зареєстрували та почали перевірку", - йдеться в повідомленні.

Свої дії, як зазначають правоохоронці, чоловік пояснив тим, що хотів привернути увагу суспільства.

"Поліцейські затримали порушника, ним виявився уродженець Запорізької області, 1987 року народження. Відділом дізнання розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу", - зазначили правоохоронці.

Також дивіться: Чоловік підпалив себе в центрі Києва, - МВС. ВІДЕО+ФОТО



