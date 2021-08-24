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На окуповану територію запустили синьо-жовті прапори. ФОТО

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Військовослужбовці ООС з волонтерами та місцевими жителями запустили в сторону окупованих частин Донецької і Луганської областей українські прапори.

Про це повідомили в штабі Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Українські прапори запускали з Торецька, Світлодарська, Маріуполя, Кам'янки, КПВВ "Щастя". Таким оригінальним чином українці привітали зі святами патріотів, які залишилися під окупацією", - сказано в повідомленні.

За допомогою радіоперехоплення військовослужбовці дізналися, що ворог відразу помітив прапори і намагався збити, але зробити це не вдалося.

"Такі заходи вже неодноразово проводилися в Донецькій і Луганській областях як нагадування мешканцям тимчасово окупованих територій про те, що вони є невід'ємною частиною великої української родини", - додали в штабі ООС.

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Топ коментарі

  • Jjchfysq rjrjiybr
    Ми їм шарики і флажки, вони бомби саморобні з пезпілотників і керовані снвряди Краснополь, ми їм знову флажки, очь так і "побєждаєм".
  • Mykola Vovk
    Лучше бы несколько ТочкаУ запустили …
  • Andy Jumeirach
    25 лет мы кормили лугандонских ментов с украинской земли
    чтобы они - предали свою землю, за кацапский флажок
    теперь кормим их шариками, чтоб гниды вернулись
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