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На "Олімпійському" репетирують концерт до Дня Незалежності. ФОТО

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Вистава розпочнеться о 21.00, але глядачі вже зараз почали займати місця на трибунах.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

У концерті візьмуть участь 35 виконавців, оперних співаків, музикантів та музичних гуртів. Святкове дійство розгортатиметься на сцені, яка імітує молекулу ДНК.

Територію НСК "Олімпійський" посилено охороняє поліція.

Біля входів до спортивного комплексу чергують карети екстреної медичної допомоги.

На Олімпійському репетирують концерт до Дня Незалежності 01
На Олімпійському репетирують концерт до Дня Незалежності 02

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Пающіє труси будуть виступати. Музики там не буде. Шлак російськомовний.
  • napalm
    Обов'язково будуть. На гіляці висіти, як гірлянди на новорічній ялинці!
  • саша паламарчук
    На "Олімпійському" репетирують концерт до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 2951
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