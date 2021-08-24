Підлітки до смерті побили чоловіка в Конотопі. ФОТО

16-річний та 17-річний хлопці під час сварки побили 44-річного чоловіка і покинули його на вулиці помирати. Вранці тіло знайшли сусіди.

Про це повідомляє поліція Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.

Тіло загиблого виявили напередодні о 5 ранку. "У поліцію надійшло повідомлення від медичного працівника Конотопської центральної лікарні про те, що на одній з вулиць приватного сектора на околиці міста лежить побитий чоловік без ознак життя", - розповіли в поліції.

На те, щоб знайти винних у трагедії, поліцейським знадобилася доба. Виявилося, що це 16-річний та 17-річний місцеві жителі, яких раніше вже судили за майнові злочини.

"Поліцейські з'ясували, що між юнаками і 44-річним потерпілим виникла словесна перепалка. Під час сварки молоді люди завдали йому тілесні ушкодження, несумісні з життям. Після чого залишили тіло чоловіка і пішли", - сказано в повідомленні.

Справу розслідують за ч. 2 ст. 121 ("Умисне тяжке тілесне ушкодження"). Молодикам вже повідомили про підозру, зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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