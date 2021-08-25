Черги і зламані турнікети: колапс у метро Києва після концерту, - ЗМІ. ФОТО

Спочатку на станціях метро утворилися черги, а після турнікети зламалися і не сканували квитки.

Про це повідомляє ТСН: його кореспондентка опинилася серед застряглих у метро киян, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, спочатку на кількох станціях метро утворилися черги, бо працювали лише одні двері.

Після турнікети зламалися і перестали сканувати квитки. "В метро застрягло безліч людей без масок", - стверджує ТСН.

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Видання повідомляє, що поліція не реагувала на проблемну ситуацію в метрополітені.



