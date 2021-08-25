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Черги і зламані турнікети: колапс у метро Києва після концерту, - ЗМІ. ФОТО

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Спочатку на станціях метро утворилися черги, а після турнікети зламалися і не сканували квитки.

Про це повідомляє ТСН: його кореспондентка опинилася серед застряглих у метро киян, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, спочатку на кількох станціях метро утворилися черги, бо працювали лише одні двері.

Після турнікети зламалися і перестали сканувати квитки. "В метро застрягло безліч людей без масок", - стверджує ТСН.

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Видання повідомляє, що поліція не реагувала на проблемну ситуацію в метрополітені.

Черги і зламані турнікети: колапс у метро Києва після концерту, - ЗМІ 01
Черги і зламані турнікети: колапс у метро Києва після концерту, - ЗМІ 02

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Топ коментарі

  • Людмила Терещенко fed37fc8
    На этом стадионе проводились футбольные матчи с полностью заполненными трибунами и никогда после их окончания никаких проблем в метро не было. Станцию Олимпийская просто закрывали, люди шли кто на Толстого, кто на Украину, это ближайшие к стадиону станции метро, до них пешком не более 10 минут.
    Если бы городские власти принимали участие в организации этого действа, никаких проблем бы не было.
    Но наш величайший лидер всей вселенной на Кличко обидевшийся, поэтому городские власти к организации передвижения граждан после концерта не привлекались,вот вам и результат.
    А вообще с этим зевовой всё по поговорке что не делает дурак, всё он делает не так.
  • Amber
    Якого чорта лисого було йти на той концерт , який обійшовся державному бюджету в кругленьку суму !
  • Platon Motuz 618b6825
    Вся поліція в Києві зараз виконує накази тільки Зеленського. Ні Кличко, ні тим більше метро ніякого відношення до неї не має. Майдана бояться. А тут просто треба було взагалі закрити станції метро біля стадіону, як це роблять під час великих футбольних матчів. Про це повинні були попередити організатори концерту, як це роблять організатори футбольних матчів. Бо хто міг чекати, що знайдеться стільки лохів платити чималі гроші за другорядних артистів. В той час як еліта Слуг слухала концерт відомого світового співака за гроші з бюджету. Звичайних людей туди нацгвардія не пропускала.
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