Черги і зламані турнікети: колапс у метро Києва після концерту, - ЗМІ. ФОТО
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Спочатку на станціях метро утворилися черги, а після турнікети зламалися і не сканували квитки.
Про це повідомляє ТСН: його кореспондентка опинилася серед застряглих у метро киян, інформує Цензор.НЕТ.
За даними видання, спочатку на кількох станціях метро утворилися черги, бо працювали лише одні двері.
Після турнікети зламалися і перестали сканувати квитки. "В метро застрягло безліч людей без масок", - стверджує ТСН.
Видання повідомляє, що поліція не реагувала на проблемну ситуацію в метрополітені.