Пасажирський автобус із Кишинева перекинувся в Києві: госпіталізовано вісім осіб, четверо з них - діти. ФОТОрепортаж

У Києві сталася ДТП з автобусом сполученням "Кишинів-Москва", в результаті якої постраждали 18 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише паблік "Київ.Оперативний" у Telegram.

"Вночі на спуску з Олени Теліги (в сторону Почайної) біля АЗС "БРСМ" водій автобуса Setra (MXG340), сполученням "Кишинів - Москва", не впорався з керуванням, в'їхав у бордюр і перекинувся на бік", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що автобус був повністю набитий пасажирами, і по допомогу лікарів звернулися 18 осіб, з яких 8 були госпіталізовані.

"До речі, можна сказати, що учасникам аварії ще "пощастило", оскільки автобус пройшов в лічених сантиметрах від бензовоза, який якраз стояв біля АЗС", - сказано в повідомленні.

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На місці працювали лікарі, рятувальники, служба КАРС і правоохоронці.

Як пізніше повідомили у відділі комунікації поліції Києва, інформація про ДТП за участю автобуса на вулиці Олени Теліги надійшла сьогодні о 1:50.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій транспортного засобу не впорався з керуванням та наїхав на бордюр, внаслідок чого автобус перекинувся. У результаті вісім пасажирів, серед яких чотири малолітні дитини, зазнали тілесних ушкоджень. Лікарі оглянули потерпілих та надали необхідну медичну допомогу.

Поліцейські перевірили стан водія на вмисність алкоголю. Драгер показав, що чоловік був тверезий. Цю подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції. Після проведення перевірки буде надана відповідна правова кваліфікація.











Фото: Київ Оперативний