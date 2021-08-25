ДТП із трьома загиблими на Львівщині: винуватця затримано, він був п'яний, - поліція. ФОТО

На Львівщині поліцейські затримали водія - учасника ДТП, під час якого загинули три людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У поліції нагадали, що ДТП сталася 24 серпня приблизно о 23:00 на автодорозі "Борислав-Самбір-Мостиська-Дрогобич" у селі Попеля Дрогобицького району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Фольксваген Пасат", 19-річний мешканець Борислава, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з "Фольксвагеном Гольф", за кермом якого перебував мешканець того ж міста віком 40 років.

Внаслідок зіткнення водій "Гольфа" та двоє його пасажирів віком 16 та 20 років, від травм померли на місці події. Тілесних ушкоджень зазнали ще троє пасажирів "Гольфа" - двоє 19-річних та одна віком 17 років, жителі одного із сіл району – усі вони доставлені до лікарні. Також за медичною допомогою звернулися водій "Фольксвагена Пасат" та троє його пасажирок – мешканки Борислава віком 18, 19 та 22 роки.



Фото: ДСНС

Також встановлено, що водій автомобіля "Фольксваген Пасат" керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння - він затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

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За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.