Ударив 8-річного хлопчика ножем у груди і зламав ніс 14-річній дівчинці: на Київщині затримали чоловіка, який увірвався серед ночі в будинок, де спала сім'я. ФОТОрепортаж

Зловмисник вночі увірвався в будинок і вдарив ножем 8-річного хлопчика і зламав ніс його 14-річній сестрі в Глевасі Київської області. Поліцейські затримали підозрюваного.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Київської області в Facebook.

"У поліцію Фастова надійшло повідомлення від 37-річної мешканки селища Глеваха про те, що невідомий чоловік завдав тілесні ушкодження її синові й дочці", - сказано в повідомленні.

На місці події правоохоронці встановили, що близько 3:00 ночі, коли вся сім'я відпочивала, батьки почули дитячий крик у кімнаті: "Схопившись, батько побачив незнайомця, який почав тікати з кімнати. Підійшовши до сина він побачив різану рану в ділянці грудної клітини, а у дочки розбитий ніс. Дітей відразу доставили в лікарню".

Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особу зловмисника неподалік місця проживання потерпілих. Нападником виявився 26 - річний житель Бучанського району.

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Поліцейські затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 (Замах на злочин) п. 1, п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Також підготували клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує довічне ув‘язнення.





Фото: сайт поліції