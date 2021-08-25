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Завершено будівництво естакади - частини Північного обходу Рівного, - "Укравтодор". ФОТО

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Будівництво нової естакади європейського рівня в рамках зведення першої черги Північного обходу Рівного завершено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".

"Перший автомобіль проїхав новозбудованою естакадою в Рівненській області. Споруда є складовою частиною Північного обходу міста Рівне", - йдеться в повідомленні.

В "Укравтодорі" зазначили, що зараз триває будівництво першої черги – шестикілометрової ділянки від автомобільної дороги Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів (км 146 630) до автомобільної дороги державного значення Т-18-32 / Н-22 / - Ходоси - Кустин - / Н-25 / км 8 + 426. В рамках будівництва цих 6 кілометрів зводять 2 штучні споруди: естакаду над яром і шляхопровід над залізницею.

Роботи виконує підрядна організація "ДСТ № 2, м. Гомель" в рамках президентської програми "Велике будівництво".

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Крім того, в планах також реконструкція 4-кілометрової ділянки від села Хотин до Рівнеазоту і поточний ремонт дороги від Рівнеазоту до траси Н-22.

Зазначається, що обхід звільнить місто від автомобілів, які прямують по трасі М-06 з Житомира та Києва в напрямку Луцька та КПП Устилуг - по трасі Н-22.

"Висновок значного потоку транзитного транспорту за межі міста шляхом будівництва Північної об'їзної дороги дозволить розвантажити міські вулиці, зберегти від руйнування покриття вулиць, а також сприятиме підвищенню безпеки руху, поліпшення екологічної ситуації та розвитку міста Рівне як важливого транспортного вузла", - додали в "Укравтодорі".

Нагадаємо, програма Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" спрямована на вирішення проблеми внутрішніх перевезень, розвиток транзиту і міждержавних відносин.

Завершено будівництво естакади - частини Північного обходу Рівного, - Укравтодор 01
Завершено будівництво естакади - частини Північного обходу Рівного, - Укравтодор 02

Топ коментарі

  • Игорь Матвеев c53f3f32
    Навіть на око (друга світлина) видно, що асфальт покладено халтурно.
  • Alex Best
    И при чем здесь Зеленая сьройка? Этому проекту уже больше 10 лет и был запланирован когда еще зелень дупля не отбивала.
  • Джони Ток
    Укравтодор робе все халтурно, нема дорог де зроблено на роки, цю компанію треба ліквідувати
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