Понад 70 млн грн збитків: СБУ на Рівненщині блокувала схему незаконного видобутку базальту. ФОТОрепортаж

На Рівненщині вантажівками вивозили незаконно видобутий базальт. Збиток державі оцінюється в більш ніж 70 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередньою оцінкою експертів, протиправна діяльність зловмисників завдала державі збитків на понад 70 млн грн. Встановлюється розмір шкоди завданий навколишньому середовищу.

Встановлено, що нелегальний бізнес організували двоє керівників місцевої комерційної структури. Без дозволу на спеціальне надрокористування ділки налагодили підпільний видобуток базальту на одному з гранітних родовищ у Костопільському районі. Гірські породи вони приховано збували представникам афілійованих підприємств, а незаконно одержані прибутки легалізовували через мережу підконтрольних фірм.

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Під час обшуків за місцями незаконного промислу і проживання організаторів схеми, а також за юридичними адресами їх комерційної структури, правоохоронці виявили:

комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію та чорнові записи із доказами оборудок;

7 транспортних засобів і обладнання для видобутку гірських порід;

великі суми готівки, ймовірно одержані злочинним шляхом;

гранату Ф-1 із запалом;

понад 300 бойових набоїв калібру 5,45 мм;

незареєстровану стрілецьку зброю.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр), ч. 2 ст. 209 (легалізація доходів одержаних злочинним шляхом) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності осіб, причетних до неї.















