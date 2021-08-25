Бойовий танк виявили на звалищі в Росії. ФОТО

Бойову броньовану машину покинули серед куп сміття у Волгограді.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання V1.

"Танк, що стоїть у кущах посеред куп сміття ніким не охороняється, але поки не розібраний на дрібні запчастини вандалами і мародерами. У відкритих ящиках лежать інструменти і дрібні запчастини, на місці буксирувальні троси і брезентові чохли. Не розбита і явно дорога оптика прицілів і перископа" , - пише видання.

У пресслужбі Південного військового округу РФ заявили, що танк не покинули.

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"Він готувався до форуму "Армія-2021". Військові тренували танковий вальс. Решту бойових машин вивезли звідти, цей танк також заберуть", - заявили у відомстві.

"Танковий вальс" раніше анонсували як частину програми військово-технічного форуму "Армія-2021", який проходить зараз у Волгоградському парку "Патріот".

Неофіційно у штабі округу розповіли, що танк охороняли солдати-строковики з Чечні, "але потім вони всі пішли робити намаз", пише "Новая газета". Після повідомлень у ЗМІ на місце прибули військові, щоб забрати танк.















