Воїнів, які марширували на параді, перевіряли на наявність заборонених предметів. Де морально виправдана межа? - Гриценко. ФОТО

Військовослужбовців, які в День Незалежності марширували на урочистому параді військ, перевіряли на наявність заборонених предметів.

На це звернув увагу на своїй сторінці в соцмережі фейсбук ексміністр оборони Анатолій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Безпека? Недовіра? Де морально виправдана межа? Брав участь у військових парадах на Хрещатику неодноразово. Курсантом, до того ж суворовцем. Такого - не було ніколи. Втім, і зброю стрілецьку з боєкомплектом тоді не ховали на складах - у казармах тримали напоготові. Військовим довіряли", - пише він.

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