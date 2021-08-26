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Воїнів, які марширували на параді, перевіряли на наявність заборонених предметів. Де морально виправдана межа? - Гриценко. ФОТО

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Військовослужбовців, які в День Незалежності марширували на урочистому параді військ, перевіряли на наявність заборонених предметів.

На це звернув увагу на своїй сторінці в соцмережі фейсбук ексміністр оборони Анатолій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Безпека? Недовіра? Де морально виправдана межа? Брав участь у військових парадах на Хрещатику неодноразово. Курсантом, до того ж суворовцем. Такого - не було ніколи. Втім, і зброю стрілецьку з боєкомплектом тоді не ховали на складах - у казармах тримали напоготові. Військовим довіряли", - пише він.

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Воїнів, які марширували на параді, перевіряли на наявність заборонених предметів. Де морально виправдана межа? - Гриценко 01

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Топ коментарі

  • vitaliymkua
    Бубачка хоробрий!
  • Mr Vice President
    Начиная с момента репетиций, в центре все люки канализации были проклеены наклейками УДО, что бы вдруг там не было Порошенко и он не смог выпрыгнуть и насрать в штаны Зеле, в самый не подходящий момент
  • Підлога Маккартні
    Марширующих на параде воинов проверяли на наличие запрещенных предметов. Где морально оправданный предел? - Гриценко - Цензор.НЕТ 8475
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