Відремонтовано 6 км траси Т-24-09 на Черкащині, яку місцеві жителі називали "дорогою смерті", - ОДА. ФОТОрепортаж

Завершено ремонт перших 6 кілометрів траси Т-24-09 / М-03 / - Драбів - Золотоноша в селі Шрамківка Золотоніського району на Черкащині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

За словами голови ОДА, за весь час незалежності України трасу жодного разу капітально не ремонтували.

"Останні кілька років вона вже була практично непроїзною. Місцеві жителі називали цю трасу "дорогою смерті", - заявив Скічко.

Зазначається, що зараз у роботі ще дві ділянки: від автодороги М-03 Київ - Харків до Шрамківки і від Шрамківки до повороту на Золотоношу.

Ремонт дороги проводять відповідно до міжнародних стандартів.

Загалом цього року планують відремонтувати 24 км автодороги в межах президентської програми "Велике будівництво".

Нагадаємо, програма Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" спрямована на вирішення проблеми внутрішніх перевезень, розвиток транзиту і міждержавних відносин.

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