Завтра у Львові перепоховають тіло кіборга Дмитра Ґудзика, ідентифікованого за ДНК

Завтра, 27 серпня, у Львові о 9.00 за адресою: вул. Стрийська, 88 розпочнеться церемонія прощання з Дмитром Васильовичем Ґудзиком, 17.11.1989 року народження, уродженцем міста Белз Сокальського району Львівської області, солдатом, військовослужбовцям 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, який загинув 20 січня 2015 року під час боїв за Донецький аеропорт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.

Оскільки рідні військовослужбовців не впізнали його тіло, він був похований як тимчасово невстановлений захисник України, на Краснопільському кладовищі Дніпра. Ідентифіковано на підставі експертизи ДНК. У нього залишилися дружина і дочка.

Також читайте: 26 травня 2014 року відбувся перший бій за Донецький аеропорт. Російські бойовики відступили з великими втратами, - МВС

За інформацією Цензор.НЕТ, старший солдат Ґудзик Дмитро Васильович (позивний "Шахтар") загинув 20.01.2015, керуючи палаючою МТ-ЛБ, яку було підбито проросійськими бойовиками під час її переміщення по злітно-посадковій смузі до "нового терміналу" Міжнародного аеропорту "Донецьк" імені Сергія Прокоф'єва. Екіпаж МТ-ЛБ мав завдання прийти на допомогу захисникам ДАПу, посилити вогневу підтримку за допомогою зенітної установки ЗУ-23-2. Після підбиття бойової машини "Шахтар" намагався вивезти її з під удару бойовиків та вийти у безпечну зону в бік РЛС, але здетонував боєкомплект. Внаслідок чого загинув увесь екіпаж бойової машини.

До цього часу старший солдат Ґудзик Дмитро Васильович вважався зниклим безвісти. Ідентифікований за ДНК-експертизою, але тривалий час родичі загиблого не могли повірити у його загибель.

Члени екіпажу МТ-ЛБ :

- солдат Ґудзик Дмитро Васильович, майстер-номер обслуги, 80 АЕМБр, позивний "ШАХТАР" (механік-водій МТ-ЛБ);

- солдат Самак Микола Миколайович, командир відділення,

80 АЕМБр;

Розрахунок ЗУ-23-2:

- сержант Марченко Олексій Володимирович, головний сержант-командир відділення, 81 ОАЕМБр (90 окремий аеромобільний батальйон);

- молодший сержант Алексейчук Владислав Володимирович, навідник, 81 ОАЕМБр (90 окремий аеромобільний батальйон), позивний "ЕЛВІС";

- солдат Савчук Петро Васильович, номер обслуги, 81 ОАЕМБр (90 окремий аеромобільний батальйон).