Новини Фото • День Незалежності, Життя прекрасне

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові пам'ятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України. ФОТОрепортаж

19 15030
На знак підтримки України 24 серпня синьо-жовтими кольорами засвітилися безліч пам'яток по всьому світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України у Facebook.

"Весь світ цими днями святкував разом з Україною День прапора та 30-ту річницю Незалежності. На знак підтримки України синьо-жовтими кольорами засвітилися Ніагарський водоспад і Фінікійська фортеця, мости через Босфор та CN Tower у Торонто, найвища будівля світу Бурдж Халіфа та одне із семи сучасних чудес світу - пам‘ятник Христу-Спасителю у Ріо-де-Жанейро, найвища вежа Індонезії та ще багато визначних місць", - йдеться в повідомленні.

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 01
Фінікійська фортеця, Ліван

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 02
Ніагарський водоспад, Канада

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найвищий хмарочос у світі в Дубаї підсвітили кольорами українського прапора. ВIДЕО

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 03
Одне із семи чудес світу - пам'ятник Христу-Спасителю, Ріо-де-Жанейро, Бразилія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 04
Вежа Кутуб Мінар, Індія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 05
Бурдж-Халіфа, ОАЕ, найвища будівля світу

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 06
Вежа Менара Куала-Лумпур, Малайзія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 07
Міст Міленіум, Чорногорія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 08
Вежа Азаді, Іран

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 09
Рибальський бастіон Будайської фортеці, Угорщина

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 10
Міст Abdoun, Йорданія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 11
Ізмірська вежа з годинником, Туреччина

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 12
Міст Пуенте де ла Мухер, Аргентина

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 13
Площа Елефтерія, Кіпр

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 14
Міст Султан Селім Явуз, третій Босфорський міст, Туреччина

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 15
Міст Султан Мехмеда Фатіха, другий Босфорський міст, Туреччина

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 16
Національний палац культури, Болгарія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 17
Найвища вежа Гамма, Індонезія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 18
Палац Націй, Відділення ООН у Женеві

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 19
Салоніки, Греція

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 20
Кришталевий Палац Ботанічного Саду, місто Курітіба, Бразилія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 21
CN Tower, Торонто, Канада

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 22
Петршинська оглядова вежа, Чехія (зменшена в 5 разів копія Ейфелевої вежі)

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 23
Жверинський міст, Литва

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 24
Монумент Монас, Індонезія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 25
Телевежа TELSTRA, Канберра, Австралія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 26
Міст Хай-Левел, Едмонтон, Канада

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 27
Рада Європи, Страсбург, Франція

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 28
Готель Shamakhi Palace, Азербайджан

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 29
Парк Sveučilišna livada, Хорватія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 30
Телевежа Тбілісі, Грузія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 31
Кінгдом Центр, Саудівська Аравія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 32
Штаб-квартира Федерації промисловості штату Сан-Пауло, Бразилія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 33
Mansion House, Дублін

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 34
Площа свободи, Естонія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 35
Мерія міста Болтона, Велика Британія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 36
Вуковарська вежа, Хорватія (символ хорватської війни за незалежність)

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 37
Мерія Фредеріктон, Канада

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 38
Конгрес Республіки Перу

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 39
Вежа Атакуле, Туреччина

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 40
Кувейтські вежі

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 41
Вежа Алор-Стар, Малайзія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 42
Вежа в місті Шіофок, Угорщина

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 43
Мерія міста Мурсія, Іспанія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 44
Палац Ігуасу - місце розміщення Уряду штату Паранá, місто Курітіба, Бразилія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 45
Мерія міста Малага, Іспанія

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 46
Готель "Узбекистан", Узбекистан

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 47

Міст Короля Міндаугаса, Литва

Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові памятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України 48
Бульвар Сен-Жермен у Парижі, сквер Тараса Шевченка, Франція

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Maksim Perepelitca
    Крепости, башни, мосты и мэрии: МИД показал мировые достопримечательности, подсвеченные цветами украинского флага в День Независимости - Цензор.НЕТ 3335.
  • Ziu Zou
    Як приємно... Будь благословенна Україна!!!
  • jklpqrs
    Дуже гарно, справжня краса. Проте, це не у нас. А у нас:
    министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм доложила президенту США Байдену об итогах визита в Украину: " There I have no one to talk to ...".
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини