Фортеці, вежі, мости і мерії: МЗС показало світові пам'ятки, підсвічені кольорами українського прапора в День Незалежності України. ФОТОрепортаж

На знак підтримки України 24 серпня синьо-жовтими кольорами засвітилися безліч пам'яток по всьому світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України у Facebook.

"Весь світ цими днями святкував разом з Україною День прапора та 30-ту річницю Незалежності. На знак підтримки України синьо-жовтими кольорами засвітилися Ніагарський водоспад і Фінікійська фортеця, мости через Босфор та CN Tower у Торонто, найвища будівля світу Бурдж Халіфа та одне із семи сучасних чудес світу - пам‘ятник Христу-Спасителю у Ріо-де-Жанейро, найвища вежа Індонезії та ще багато визначних місць", - йдеться в повідомленні.



Фінікійська фортеця, Ліван



Ніагарський водоспад, Канада

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Одне із семи чудес світу - пам'ятник Христу-Спасителю, Ріо-де-Жанейро, Бразилія



Вежа Кутуб Мінар, Індія



Бурдж-Халіфа, ОАЕ, найвища будівля світу



Вежа Менара Куала-Лумпур, Малайзія



Міст Міленіум, Чорногорія



Вежа Азаді, Іран



Рибальський бастіон Будайської фортеці, Угорщина



Міст Abdoun, Йорданія



Ізмірська вежа з годинником, Туреччина



Міст Пуенте де ла Мухер, Аргентина



Площа Елефтерія, Кіпр



Міст Султан Селім Явуз, третій Босфорський міст, Туреччина



Міст Султан Мехмеда Фатіха, другий Босфорський міст, Туреччина



Національний палац культури, Болгарія



Найвища вежа Гамма, Індонезія



Палац Націй, Відділення ООН у Женеві



Салоніки, Греція



Кришталевий Палац Ботанічного Саду, місто Курітіба, Бразилія



CN Tower, Торонто, Канада



Петршинська оглядова вежа, Чехія (зменшена в 5 разів копія Ейфелевої вежі)



Жверинський міст, Литва



Монумент Монас, Індонезія



Телевежа TELSTRA, Канберра, Австралія



Міст Хай-Левел, Едмонтон, Канада



Рада Європи, Страсбург, Франція



Готель Shamakhi Palace, Азербайджан



Парк Sveučilišna livada, Хорватія



Телевежа Тбілісі, Грузія



Кінгдом Центр, Саудівська Аравія



Штаб-квартира Федерації промисловості штату Сан-Пауло, Бразилія



Mansion House, Дублін



Площа свободи, Естонія



Мерія міста Болтона, Велика Британія



Вуковарська вежа, Хорватія (символ хорватської війни за незалежність)



Мерія Фредеріктон, Канада



Конгрес Республіки Перу



Вежа Атакуле, Туреччина



Кувейтські вежі



Вежа Алор-Стар, Малайзія



Вежа в місті Шіофок, Угорщина



Мерія міста Мурсія, Іспанія



Палац Ігуасу - місце розміщення Уряду штату Паранá, місто Курітіба, Бразилія



Мерія міста Малага, Іспанія



Готель "Узбекистан", Узбекистан

Міст Короля Міндаугаса, Литва



Бульвар Сен-Жермен у Парижі, сквер Тараса Шевченка, Франція