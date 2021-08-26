Громадянин України на Харківщині намагався ввезти з РФ майже 3 кг наркотиків під виглядом біодобавки для тварин, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Громадянин України намагався ввезти з РФ наркотичні речовини, вагою майже 3 кг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

Підозрілу речовину виявили в пункті пропуску "Гоптівка", що у Харківській області. Під час прикордонно-митного оформлення мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, яким з РФ повертався українець 1967 року народження, прикордонний пес спрацював на одну із сумок. Всередині був запаяний поліетиленовий мішечок, вагою майже 3 кг, наповнений дрібними білими кришталиками. Експрес-аналіз показав, що знайдена речовина містить наркотичні речовини за індикатором "героїн, морфін, бупренорфін".

"Водій автомобіля пояснив, що наркокур’єром став ненавмисно, оскільки займається нерегулярними перевезеннями людей та іноді вантажів. Він розповів, що віз із Росії біодобавку для тварин на замовлення однієї фірми. Повідомити під час прикордонно-митного оформлення про передачу водій начебто забув", - йдеться в повідомленні.

Так це чи ні встановлюватимуть компетентні органи. Вирішується питання щодо початку досудового розслідування за ст. 305 ККУ "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів".

Виявлену кристалічну речовину направлено на експертизу.

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